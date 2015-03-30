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债券 | 2015年 3月 30日 星期一 16:07 BJT

欧元债市：希腊公债收益率小升，国际金主仍在审核改革清单

“事情进展看起来没那么顺畅，”德国商业银行策略师David Schnautz表示，不过他认为仍会在最后一刻达成协议。

“情况在最终转好之前，很有可能变得更糟，谈判桌上有可能有发生意外状况的风险。”

希腊10年期公债收益率 上升6个基点，至11.10%， 较短期公债收益率上涨约43个基点，至20.93%。

德国10年期公债收益率 开盘下跌1个基点至0.19%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 高琦/张明钧)
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