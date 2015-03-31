《台湾利率预测》4月短票利率料在0.60%-0.62%，劳退基金动态是关键

路透台北3月31日 - 台湾货币市场资金调度人士周二表示，4月提存期短票利率预估区间在0.60-0.62%，这与3月提存期走势相差不远。

资金调度人士表示，劳退基金近日要求委外全权股票代操的投信在投资股市之外，资金短期停泊在债票券的固定收益至少达到0.63%的规定，此后续发展如何，将是4月短票利率走向的关键。

兆丰票券一位资深交易人士表示，若是劳退基金的要求最低收益在0.63%，票券商可能会以部分金额到期不续做，改向民间法人及银行承做为主要调整方向。

另也有资深票券商交易员认为，第一季理监事会议过后，市场资金相当宽松，银行间的资金很充裕，就算是劳退基金的委外代操部分资金可能撤出市场，这部分的多余资金应能够补足市场缺口。

〞我们还是会看短票利率可不可能破0.60%，〞一位资深票券商交易人士指出。

也有货币市场资金调度人士表示，劳退要求固定收益最低限度这件事，已不是第一次发生了，此前劳退也做过相似的要求，但最终抵不过市场机制而失效；因此后续可以再密切观察。

他们认为，央行总裁彭淮南在今年首季的理监事会议后，将台币市场资金定调为〞宽松〞，令市场大出意外。此外，央行实际上也维持货币市场的资金充裕，这由近期一年期定期存单标售的加权平均利率连五个月走低，可以略知一二。

台湾央行3月初标售1,300亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.585%，大致符合市场预期，并较前次标售均标0.591%走低0.6个基点，为连续第五个月走低。 此外这也是央行今年首度调高一年期定存单标售金额至1300亿台币以来的首次标售。

台湾央行首季连续15季将重贴现率维持在1.875%不变。但全球多国央行采取宽松货币政策不断，央行总裁彭淮南有别于前，点出目前的货币政策是〞讲中性、宽松都可以〞，且目前的货币政策较去年底宽松，显然想为未来的货币政策方向的调整留下弹性空间。

路透周一和周二访谈六家金融机构，包括二家大型票券商、二家小型银行及二家大型金融机构，估计4月短票利率主要区间在0.60-0.62%，大区间在0.58-0.64%。

紧缩因素方面，4月提存期将标售发行250亿台币的91天期国库券、300亿台币的20年公债；此外，央行将例行性发行1,300亿台币的364天期存单，以及200亿台币的两年期存单。

宽松因素方面，4月央行存单到期至少达3兆(万亿)1,581亿台币以上；公债还本付息则有47.39375亿台币；国库券到期偿还共200亿台币。

以下为各金融机构对4月提存期的自保短票利率预测结果：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大票券商一 0.58 0.60

大票券商二 0.60 0.61

小型商银一 0.58 0.62

大型公股银一 0.60 0.64

大型公股银二 0.60 0.62

小型商银二 0.60 0.63

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