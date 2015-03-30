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债券 | 2015年 3月 30日 星期一 16:31 BJT

标题新闻：意大利3月消费者信心指数升至2002年5月以来最高110.9，2月由110.9下修为107.7

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 张明钧; 审校)
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