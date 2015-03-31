《分析》“脱离欧盟公投”八字还没一撇，英国在欧洲影响力已走下坡路

**连锁反应**

但在前工党政府英国欧洲事务部部长Denis MacShane看来，在主流反亲欧媒体的怂恿下，英国的政界可能会发生连串事件，将这个国家带上脱离欧盟之路。

MacShane在“英国脱欧--英国如何脱离欧洲”(Brexit - how Britain will leave Europe)一书中指出，为了将保守党团结在一起，卡梅伦将被迫设定无法实现的谈判目标。在大多反欧盟的媒体驱使下，就是否脱离欧盟举行公投将成为英国人表达对政治体制愤怒情绪的一个机会。

“如果他们能够进行公投，他们就可以投票反对伦敦精英阶层的说法，发泄一下他们的反政治情绪，”MacShane写道。

支持欧盟的人士中缺乏一位有魅力的领导人，能够与英国独立党领袖法拉奇(Nigel Farage)和反亲欧派保守党员、伦敦市长Boris Johnson相抗衡。根据MacShane观察，很多亲欧的领导人都已到退休年龄，支持欧盟的主要商界领袖也都没有颇得众望者。

在卡梅伦中右联合政府的授权下，英国的公务员对欧盟的权限进行了一项前所未有的评估，找到了长达3,000页的32卷证据来表明布鲁塞尔和欧盟成员国权力的分歧。

但英国联合政府并未大肆宣传这一公允的评估，因为执政联盟中的政党存在意见分歧，无法一致同意从这一评估中得出任何政策结论。

总部位于布鲁塞尔的欧洲政策研究中心在本月发布了一份名为“英国在欧洲的未来”(Britain's Future in Europe)的评论。评论总结道：“总体来看，上述证据支持常识性的观点，即继续留在欧盟，同时推进改革进程，但保留重要的退出欧盟的选择权，符合英国的最大利益。”

评论还称，英国没有太大必要从布鲁塞尔收回权力，或是就退出欧盟进行更多协商。欧盟已在就简化程序进行改革，英国的帮助将令欧盟受益。