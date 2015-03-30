路透3月30日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周四出现关键的空头反转之后，欧元/美元起初延续下跌走势，但之后呈现反弹，收盘持平，K线图呈现十字星。此一走势已经淡化前一天的空头氛围，但也仅止于淡化而已。可能出现的空头三角型正呼吁市场接下来关注位于1.06区域的支撑。
美元/日圆：周五走势未能厘清是否已经在118.33完成多头三波段修正下跌。先前曾提到，突破118.33/118.11区域将会有利于市场形成更大规模的双重顶。由于美元/日圆守在关键的支撑区域上方，意味着从122.04跌至118.33只是多头市场修正的一部分。
欧元/英镑：在3月初大跌之后，上周已经是连续第二周上涨。反转大涨显然已经让人质疑过去七年的跌势是否已到尽头。周四/周五从先前通道底部反弹，已经出现在三个波浪走势中，因此可以视为是修正。有可能不久后就会见到重新进入通道的尝试。此一看法也呼应我们对于英镑/美元下跌的预期，同时也呼应英国央行英镑加权指数愈发偏空的看法。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0865 1.0887 -0.20 -10.18 1.2097
美元/日圆 119.70 119.10 +0.50 +0.02 119.68
欧元/日圆 130.03 129.66 +0.29 -10.18 144.77
美元/瑞郎 0.9637 0.9612 +0.26 -3.06 0.9941
英镑/美元 1.4849 1.4875 -0.17 -4.65 1.5573
美元/加元 1.2619 1.2608 +0.09 +8.62 1.1618
澳元/美元 0.7695 0.7744 -0.63 -5.79 0.8168
新西兰元/美元 0.7530 0.7558 -0.37 -3.42 0.7797
欧元/瑞郎 1.0469 1.0465 +0.04 -12.95 1.2026
欧元/英镑 0.7314 0.7313 +0.01 -5.69 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3215 9.3516 -0.32 -1.56 9.4688
美元/挪威克朗 7.9736 7.9664 +0.09 +6.71 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张明钧; 审校 龚芳)