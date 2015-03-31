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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：3月31日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月31日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期1,874.50亿台币。      
    --95甲3期公债还本付息14亿台币。
        
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。       
    --TransCanada PipeLines Limited发行30年期7.5亿美元债。
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   (本提存期)
    **宽松因素:  
    --央行存单到期1兆(万亿)1,030.3亿台币 :  
   04/01                    4,654.50亿台币
   04/02                    6,375.80亿台币
 

 
    --月底军公教薪饷拨款 
     
    **紧缩因素:  
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。          
    注：*表新增或更新。(完)   

 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
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