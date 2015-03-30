更新版 1-中国房地产：多部委祭出楼市放松组合拳，靴子落地给经济注入强心针

* 央行和财政部等多部委释出楼市放松政策

* 调低二套房最低首付比例，实施信贷及税收优惠政策

* 料给下行压力大的中国经济注入强心针 (新增更多细节及评论)

路透北京3月30日 - 中国央行和财政部等多部委周一联手释出房地产放松政策，包括调低二套房贷最低首付比例、信贷优惠以及税收优惠政策，并加大改善性住房需求。分析人士认为，这些政策基本符合市场预期，有望给下行压力较大的中国经济注入强心针，但实际效果如何仍需观察。

他们亦表示，此次政策目前还只能看到对一线城市的积极影响，后期还需要有限购政策放松等其他政策的配合，才能更有效地激发市场需求，消化库存，从而传导至经济总需求的层面。

“我们只能就看到这个政策对一线城市的影响，但是还需要有限购政策放松的配合。如果没有限购政策的放松，一线城市的很多人还是买不了房子的。”北京大学经济研究所常务副所长苏剑称。

招商证券宏观经济主管谢亚轩亦指出，此次政策与2014年9月30日的房地产政策放松一脉相承，因最新经济数据显示经济下行和就业压力仍然比较大，政策需要做出响应。

他并强调，二套房最低首付的调整有助于进一步释放刚性需求，稳定房地产价格和房地产市场，希望籍此稳定房地产投资和家庭部门的消费意愿，从而推动总需求的企稳回升。

央行亦指出，将密切跟踪和评估住房信贷政策的执行情况和实施效果，并有效防范风险。

中国央行周一宣布，为进一步完善个人住房信贷政策，支持居民自住和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展，住房公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例为20%(原来为30%)，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例调整为不低于40%(原来为60%)。

央行并称，对拥有一套住房并已结清贷款的，再次申请住房公积金贷款购买普通自住房最低首付款比例为30%，并将指导银行业金融机构合理确定辖内商业性个人住房贷款最低首付款比例和利率水平。

中国财政部则将免征营业税的适用条件从满五年下调为满两年。财政部周一同步公布，个人将购买两年以上（含两年）的普通住房对外销售的，免征营业税；不足两年的全额征收。个人将购买两年以上（含两年）的非普通住房对外销售的，按照其销售收入减去购买房屋的价款后的差额征收营业税。

迫于经济下行压力仍大，稳经济要先稳楼市的现实，近期中国各地纷纷出台的降低公积金门槛等稳楼市举措率先让房产股感受春意，上周五国土部和住建部两部委有关优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知，无疑激发市场对可能出台聚集于二套房的信贷和税收等方面政策预期。

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计 进一步回落至49.7，连续第三个月低于荣枯线，并将创下2012年8月以来最低，政策进一步宽松预期或因此得到增强。 （完）

更多细节，请点选央行网站(here) (发稿 李文科; 审校 张喜良)