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市场报道 | 2015年 3月 30日 星期一 17:52 BJT

欧洲汇市：政治风险令英镑承压，英国大选拉开帷幕

英镑兑美元 跌0.2%报1.4851，紧随欧元兑美元0.2%的跌幅。

“一些政治风险开始影响英镑走势，”汇丰银行外汇策略师Daragh Maher说道，并解释道基于利率间的差异，英镑应会上涨。不过亦指英镑倾向于追随欧元兑美元走势。

周一公布数据显示，英国2月抵押贷款批准件数为61,760件创六个月最高，暗示房地产市场开始重获动能 。不过该数据对英镑几无影响。

英镑兑普跌的欧元 上涨0.2%，报0.73015。欧元此前两周曾连续上涨，较3月11日所及七年低点0.70145上涨近5%。(完)

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