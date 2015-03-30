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亚洲 | 2015年 3月 30日 星期一 17:56 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月30日

路透香港3月30日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             87.23                       55.93
 买入成交金额                   37.37                       42.03
 卖出成交金额                   49.87                       13.90
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      466,011,528    244,466,688     710,478,216
 2                   海通证券        9,282,928    436,063,952     445,346,880
 3                   中信证券      344,793,060     93,307,488     438,100,548
 4                   贵州茅台      120,959,118    265,409,338     386,368,456
 5                   首创股份      268,976,728      1,094,990     270,071,718
 6                   大秦铁路       31,540,764    234,567,246     266,108,010
 7                   兴业银行       37,948,119    189,917,869     227,865,988
 8                   中化国际          263,400    207,565,217     207,828,617
 9                   伊利股份      130,340,880     56,247,087     186,587,967
 10                  鹏博士          9,286,860    173,093,078     182,379,938
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国铁建        295,271,130     57,790,720     353,061,850
 2                 中国中铁        209,210,610     30,629,780     239,840,390
 3                 汉能薄膜发电     89,631,660    106,935,300     196,566,960
 4                 上海电气        134,701,240     58,205,260     192,906,500
 5                 海通证券        122,677,616     56,952,944     179,630,560
 6                 金山软件        141,613,450      9,935,100     151,548,550
 7                 中海油田服务     76,726,720     49,795,440     126,522,160
 8                 香港交易所      115,512,100      3,374,900     118,887,000
 9                 中国中冶         85,867,130     22,248,080     108,115,210
 10                中芯国际        102,509,990      5,543,680     108,053,670
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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