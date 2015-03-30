表格：沪港通活跃股一览--3月30日

路透香港3月30日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元）
每日买入及卖出金额 87.23 55.93
买入成交金额 37.37 42.03
卖出成交金额 49.87 13.90
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中国平安 466,011,528 244,466,688 710,478,216
2 海通证券 9,282,928 436,063,952 445,346,880
3 中信证券 344,793,060 93,307,488 438,100,548
4 贵州茅台 120,959,118 265,409,338 386,368,456
5 首创股份 268,976,728 1,094,990 270,071,718
6 大秦铁路 31,540,764 234,567,246 266,108,010
7 兴业银行 37,948,119 189,917,869 227,865,988
8 中化国际 263,400 207,565,217 207,828,617
9 伊利股份 130,340,880 56,247,087 186,587,967
10 鹏博士 9,286,860 173,093,078 182,379,938
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 中国铁建 295,271,130 57,790,720 353,061,850
2 中国中铁 209,210,610 30,629,780 239,840,390
3 汉能薄膜发电 89,631,660 106,935,300 196,566,960
4 上海电气 134,701,240 58,205,260 192,906,500
5 海通证券 122,677,616 56,952,944 179,630,560
6 金山软件 141,613,450 9,935,100 151,548,550
7 中海油田服务 76,726,720 49,795,440 126,522,160
8 香港交易所 115,512,100 3,374,900 118,887,000
9 中国中冶 85,867,130 22,248,080 108,115,210
10 中芯国际 102,509,990 5,543,680 108,053,670
（完）
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(整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)