路透专访：台湾富邦人寿青睐海外长期投资，看好陆客保单商机--总经理

* 青睐海外长期投资，包含现金股利、租金等经常性收益

* 看好陆客保单商机

* 海外伦敦猎楼及宝岛债皆有所获

记者 詹静宜

路透台北3月30日 - 台湾资产第二大上市金控--富邦金控 旗下富邦人寿总经理陈俊伴周一表示，目前青睐海外投资，原则上以长期投资为主，包含现金股利、租金等经常性发生的固定收益。至于海外债券则卡在美国升息变数，并不愿多谈。

他在接受路透电话专访时并指出，大陆保险市场很大，其中外溢的保单商机最大就在香港，看好陆客保单商机，这也是富邦人寿将赴香港设立子公司的原因之一。

“陆客占重要百分比是香港(保单)主要特色。” 他说，已向香港相关主管机关提出申请，由于香港审核较为严谨，预计申请时程较久。

富邦人寿评估香港寿险市场受惠于经济成长以及与大陆地区间更紧密之关系而蓬勃发展，近五年寿险市场总保费与新契约保费持续稳定成长，年复合成长率分别达13%与18%。

台湾金管会日前已核准富邦人寿赴港申设子公司，资本额为2亿港币。而富邦人寿与中国紫金投资集团合资的富邦紫金人寿申请迄今已满四年，尚未出现新进展。

随着台湾国际保险业务分公司(OIU)政策开放后，富邦人寿亦会去申请，盼在台湾及香港市场同步发展抢食陆客保单商机。

金管会主委曾铭宗此前表示，台湾若开放陆客来台买保单首年估达50亿台币，次年可达百亿。他并看好陆客来台理财商机，以香港经验指出，香港每百元保费就有20元来自陆客，去年香港已有150亿港币保费收入来自陆客。

金管会认为，开放保险业在境内设立OIU并开放办理在台境外要保险人以外币收付的人身保险等业务，将可扩大保险市场规模及国际化，有助于台湾建立亚太理财中心。

富邦人寿海外据点共计三处，包括越南一家子公司及参股投资大陆地区一家产险公司、北京办事处。

**海外伦敦猎楼及宝岛债皆有所获**

富邦人寿至去年第三季总投资资产为2.46兆(万亿)台币，其中海外投资占比为48.3%，目前海外投资上限为45%，其他则因外币保单部分不计入海外投资上限计算，约可增加4-5%海外投资额度。

富邦人寿去年底已在伦敦猎楼两笔，合计交易总金额约为171.34亿台币。陈俊伴说，“海外不动产收益率怎样都比台湾的2.875%好。”

此外，由于金管会开放保险业投资国际板债券不纳入海外投资上限计算，他坦称，仍会逐步持续买进宝岛债及国际板债券。

富邦人寿日前公告取得荷兰第四大保险公司--Delta Lloyd 1,200万股，交易总金额达2.04亿欧元，持股比例为5.47%。对此，陈俊伴坦言此举是逢低进场布局欧洲市场。

富邦人寿此前表示，Delta Lloyd为财务性投资，评估其配息约6%，加上本益比仅约7-8倍，且预期未来获利持续成长，料可为稳定收息的长线投资。