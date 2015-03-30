美国各类经济指标总览--2015/3/30

欧洲金融：ECB副总裁警告，银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
美国商务部周一公布：2月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%，较上年同期上升0.3%。核心PCE物价指数较 前月上升0.1%(预估为上升0.1%)，较上年同期上升1.4%。2月个人支出较前月增加0.1%(预估为增加0.2%)，2月个人所 得较前月增加0.4%(预估为增加0.3%)。 当前值 前次值 失业率(%) 5.5 (2月) 5.7 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加29.5 (2月) 增加23.9 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (2月) +0.5 (1月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (2月) -0.7 (1月修正值) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 实质所得(%) -0.1 (2月) +1.2 (1月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.5 (2月) -0.8 (1月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.5 (2月) -0.1 (1月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.2 (第四季终值) +2.2 (第四季修正值) GDP平减指数(%) +0.2 (第四季终值) +0.1 (第四季修正值) 零售销售(%) -0.6 (2月) -0.8 (1月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差418.0 (1月) 逆差456 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第四季) +0.7 (第三季) 工业生产(%) +0.1 (2月) -0.3 (1月修正值) 产能利用率(%) 78.9 (2月) 79.1 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 28.2 (3月21日当周) 29.1 (3月14日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,920 (2月) 赤字180 (1月) 领先指标(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 个人所得(%) +0.4 (2月) +0.3 (1月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (1月) -0.5 (1月) 消费者信贷(亿美元) 增加115.6 (1月) 增加178.7 (12月修正值) 企业库存(%) 持平 (1月) 持平 (12月修正值) 建筑支出(%) -1.1% (1月) ＋0.4 (12月) 消费者信心 96.4 (2月) 103.8 (1月修正值) 房屋开工(万户) 89.7 (2月) 108.1 (1月) 建筑许可(万户) 110.2 (2月修正值) 106 (1月) 成屋销售(万户) 488 (2月) 482 (1月修正值) 新屋销售(万户) 53.9 (2月) 50 (1月修正值) 工厂订单(%) -0.2 (1月) -3.5 (12月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.4 (2月) +2.0 (1月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.7 (1月修正值) 56.5 (12月修正值) 供应管理协会制造业指数 52.9 (2月) 53.5 (1月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (1月) 持平 (12月修正值) 进口物价(%) +0.4% (2月) -3.1% (1月修正值) 出口物价(%) -0.1% (2月) -1.9% (1月修正值) 单位劳工成本(%) +4.1 (第四季修正值) -2.3 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +3.7 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,135 (第四季) 赤字989 (第三季修正值)
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻 万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率 ，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续 向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点， 跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该利率大致 符合市场预期的0.60%附近，并较上次标售结果0.62%下跌2.7个基点。
路透台北5月11日 - 台湾金融监督管理委员会证期局副局长张振山周四表示，5月截至9日外资及陆资净汇 入6.97亿美元，今年至9日则是净汇入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元，。 张振山并指出，受到美股创新高、台湾出口4月年增9.4%，连续七个月正成长，及景气回升带动人气回流 台股等影响，今日台股收高升破万点，创2000年4月11日的10,068.05点以来新高。 至于台股能否站稳万点大关，张振山仅回应称，“看国内景气能否维持这个温度，或是持续上升，往正面 方向。” 月初金管会证期局长王咏心表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约12.74亿美元，连续第四个月净汇入。 至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 台湾股市 周四收涨0.33%至10,001.48点，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值 股台积电 利空不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。 证