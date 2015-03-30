《中国新债预测》国开行五期债利率料接近二级，弱市中配置价值初现

* 招标品种：2015年第六、七期新发债，2015年第三、四和五期增发债
* 期限及金额上限： 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元；10年90亿元
* 招标时间: 1/3/5年 3月31日9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间: 3.70%-3.80%；4.05%-4.15%；4.15%-4.20%；4.25%-4.30%；4.15%-4.20%
* 预测均值: 3.78%；4.11%；4.19%；4.28%；4.19%
路透上海3月30日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-10年五期固息债。路透调查显示，虽然近期债市整体仍承压，但经过前期深跌，债券配置价值逐渐凸显将提振买气；多空角力之下，料明日新债中标利率/收益率将接近二级市场水平。
上述一年、三年、五年、七年和10年五期债中标利率/收益率预测均值分别为3.78%、4.11%、4.19%、4.28%和4.19%。
交易员表示，虽然债市整体疲弱，但经过前期下跌及利空因素逐渐爆破，收益率已处于高位，投资价值初现，或将引起配置盘买兴。如明日央行公开市场进行逆回购操作且利率再次调低的话，将进一步提振需求。
华东一银行交易员指出，“（收益率）已经是高点了，投资价值体现出来了，会有配置盘感兴趣的。同时前期的利空因素，已经基本体现在现在的利率中了，后续经济预期仍然很差，利率再进一步上行空间有限。”
中国银行间市场周一现券收益率升势再扩大，交投最活跃的10年国开债收益率上行约10个基点(bp)，国债期货亦震荡走弱，因地方债引发的利率债供给压力挥之不去；不过相较现券，利率互换(IRS)仅小涨，一方面回购定盘利率相对稳定，此外对于央行再降逆回购利率仍有预期。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.8885%、4.1558%、4.2016%、4.2161%和4.1606%。
上周二国开行招标的一、三、五、七及10年期五期增发债，中标收益率分别为3.6563%，3.8462%，3.9569%，4.1099%和3.9622%。
明日招标的五期债中，一年及三年期品种为该行今年第六期及第七期新发债，五年，七年和10年期品种为今年第三、四和五期增发债，票面利率依次为3.76%，3.86%及3.81%。
其中，一年期固息债招标量不超过40亿元。并可至多追加发行30亿元，用于商业银行柜台分销。工行 、农行 和中行 三家商业银行柜台分销额度上限均为10亿元。
2015第3-5期增发债及第六，七期新发债
-------------------------------------------------------------
发行上限 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元；10年90亿元
追加发行上限 1年30亿元；3/5/7/10年：无
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月31日上午9:30-10:30；
7/10年：3月31日上午9:30-11:10
招标方式 采用单一利率/价格(荷兰式)招标方式
缴款日 1年：4月8日；3/5/7/10年：4月3日
起息日 1年：4月8日；3年：4月3日；5/7/10年：2月5日
分销期 1年：4/1-4/8；3/5/7/10年：4/1-4/3
上市日 4月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
-----------------------------------------------------(完)
(发稿 刘昕；审校 张喜良)