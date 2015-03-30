港股业绩：恒大地产去年净利持平，目标三年后分拆矿泉水、粮油及乳业业务

路透香港3月30日 - 中国房地产商--恒大地产 周一公布的2014年度净利按年 持平，核心业务利润则升16.5%；公司并披露其房地产以外四大产业的发展大计，包括未来三年投资合共45亿元人民币，目标三年后将矿泉水、粮油及乳业业务在香港分拆上市。

截至去年底止年度，恒大地产的净利为126亿元，按年持平；但核心业务利润则由2013年度的103亿元升至120亿元，受益确认销售收入的物业面积及收入上升。

恒大地产近年将业务扩大至矿泉水、粮油、乳业等，公司最近并完成收购新传媒 ，并将改名为＂恒大健康产业集团有限公司＂，成为公司在健康产业方面的分支。

恒大地产管理层在业绩简布会上透露，目标三年后分拆矿泉水、粮油和乳业这三大产业在港上市。

＂（三大产业）今年会有利润，明确要在香港上市。＂恒大地产主席许家印说。

要在香港主板进行首次公开发行（IPO），其中一项要求是企业须连续三年盈利。

此外，许家印并反驳外界指恒大地产＂不务正业＂的说法，指公司在矿泉水、粮油、乳业及健康四大产业的投资64.2亿元，相对公司全年销售、每年回款数目及利润比例很低，不认为是不务正业。

至于恒大亦有投资足球产业，许家印指＂这是企业应承担的社会责任，是公益事业。＂

恒大地产计划2015-17年间分别投资20亿、15亿及10亿于四大产业。其中矿泉水业务去年录得23.7亿元的亏损。

许家印指，由于矿泉水业务首年要建立一个2万人的销售团队，设立了767个矿泉水销售分公司，所以亏损也很正常，预期矿泉水、粮油、乳业业务今年均将会实现盈利。

内房股的高负债问题一直受市场关注，于去年底恒大地产的净负债比率达85.9%，总负债1,561亿元，其中一年以来到期的借款占总借贷比例，由2013年的32.9%升至51%。两年以内到期的借款比例合共达86.8%，亦比2013年的73.6%为高。

首席财务官谢惠华表示，公司的净负债水平与对手比较已有很大改善，公司中长期目标是将该比率压到70%水平，应属市场上很健康水平。但他没有透露公司将以什么方法达致。