重温稿-《综述》稳经济中国楼市调控全面松绑，短期刺激难改长期疲势

* 央行下调普通住房首付款比例

* 改善性住房首付比例下调至不低于40%

* 二手房营业税免征优惠条件放宽为满两年

* 短期有助于刺激楼市，但长期趋势难改

* 对宏观经济提振作用有限

采写 北京中文部；撰写 侯向明

路透北京3月30日 - 面对经济下行压力不减，中国终于开始给楼市调控全面松绑。央行和财政部等多部委最新联手放松房地产信贷和税收政策，包括调低首付比例、信贷以及税收优惠政策，无疑给疲弱的房地产市场带来曙光。

市场人士认为，新一轮放松政策短期有助于缓解房地产市场压力，从而提振中国经济，但实际效果仍有待观察，楼市的长期趋势难有改善。

“最新经济数据显示经济下行和就业压力仍然比较大，政策需要做出响应。”招商证券宏观研究主管谢亚轩称，二套房最低首付的调整有助于进一步释放刚性需求，稳定房地产价格和楼市，希望籍此稳定房地产投资和家庭部门的消费意愿，从而推动总需求的企稳回升。

中国央行周一宣布，将购买第二套普通自住房申请商贷的最低首付款比例从之前的60%下调为不低于40%，公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部则同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。

迫于经济下行压力仍大，稳经济要先稳楼市的现实，近期中国各地纷纷出台的降低公积金门槛等稳楼市举措率先让房产股感受春意，上周五国土部和住建部两部委有关优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知，无疑激发市场对可能出台聚集于二套房的信贷和税收等方面政策预期。

而这种政策预期在今日的股市中亦充分反应。受央行今日可能宣布放松二套房贷政策的传闻影响，沪深股市房地产股午后大涨，并带动沪综指 放量收升2.6%，创逾七年收盘新高和两个多月最大单日涨幅。上证地产类指数 今日收涨7.33%，地产股龙头--万科 收高6.67%。

**短期提振难改长期趋势**

不过谢亚轩同时指出，目前中国的房地产市场处于长周期的下行阶段，短期政策只能延缓其下行速度，减弱其带来的负面冲击，不能改变这个趋势，“长期并不乐观，房地产市场有自己的周期，要长于一般的经济周期。”

民生证券宏观团队在政策公布后的解读亦持类似观点。该券商认为，政策的出台使得楼市短期压力缓解，但长期压力不减。

“鼓励组合贷以及二套房首付比例的下调力度超预期，房地产市场短期压力缓解。但本轮房地产调整是短期因素（信贷偏紧）和中长期因素（政策回归中性+高库存+人口老龄化）共振的结果，现在救市只能缓解短期问题，但无法扭转中长期趋势。”民生证券表示。

去年“9.30”房贷新政和11月22日降息之后，房贷利率虽然开始下降，但“量”依然偏紧。一线城市销售去年四季度短暂好转后再度掉头向下，全国整体销量仍未企稳，库存居高不下，房地产投资反弹遥遥无期，一方面通过上下游产业链加大经济下行压力，接近中央底限；另一方面拖累地方政府土地出让金收入，加剧地方财政和债务压力。

中国社科院金融研究所金融市场研究室副主任尹中立表示，在宏观经济层面来看，政府对房地产市场的刺激是保增长的一个重要措施。

“无论是否承认房地产市场在经济增长中的重要性，目前房地产投资下滑，所有的行业都会受到影响。如果房地产投资能够适度回升，经济稳增长就不会有太大悬念。”他说。

不过他亦认为，目前不好说能在多大程度有助于消化库存，本次刺激也只是一个对房地产市场起到适度回暖的作用，但是改变不了房地产整体的趋势。

民生证券亦认为，房地产产业链不会因此复苏，对宏观经济的拉动有限，房地产依然是当前经济的主要下行压力之一。

“目前看，销售仍未企稳，投资反弹仍遥遥无期，这也限制了制造业投资的空间和地方政府的公共收入和支出。所以仅靠地产放松无法扭转经济下行趋势。”该券商称。

国家统计局此前数据显示，中国1-2月房地产开发投资同比增10.4%，去年增速为10.5%；路透根据统计局数据测算，2月70个大中城市新建住宅销售价格同比下跌5.7%，跌幅继续小幅扩大且为连续六个月下跌。

财政部数据则显示，中国固定资产投资步伐放缓以及房地产市场的低迷，导致2014年土地出让收入增速逐季回落且地区分化明显，全年土地出让收入4.29万亿元人民币，同比增长3.1%。

**实际效果有待观察**

不过对于此次组合政策的实际效果，市场人士依然持谨慎立场，央行本身亦提到会密切跟踪和评估住房信贷政策的执行情况和实施效果。

“本次对房地产市场的刺激效果，只能看一步走一步了，效果有待进一步的观察，因为整个大的风向变了。”尹中立称，“房地产市场以前处于上升的周期，而现在处于调整和下降的周期，因此现在的刺激政策有多大的效果，目前还需要打个问号。”

他也不无担忧地指出，现在如果仅仅是上述政策，对楼市的提振还有待观察，刺激力度还是不够，房地产投资增速保持在15%以上仍有一定难度。

北京大学经济研究所常务副所长苏剑认为，央行政策对房地产市场起到一定正面作用，主要是在稳增长的背景下，稳定房地产市场下滑从而给经济带来的下滑风险，不过其作用有限。

“对经济增速有正面影响，未来房地产投资增速会比以前高一些，不会再像以前那样持续下滑了。但是其作用仅限于对北上广深等一线城市的房地产增速的提高。目前二三线城市房地产过剩的局面较为严重。”他表示。

他还认为，目前只能看到这个政策对一线城市的影响，但是还需要有限购政策放松的配合。如果没有限购政策的放松，一线城市的很多人还是无法买房。

民生证券在其报告中并预计，未来地产政策还可能进一步松动，下一步税费标准的松动也不会太远，甚至有可能放松首套房信贷，不过北京和上海放开限购的可能性较低。

“货币政策继续宽松，央行此前有‘价’无‘量’的操作导致降息后利率不降反升，高企的短期利率制约了长端利率的下行和金融对实体的支持，继续降准势在必行。”该券商并认为，从时点上看，4月降准概率大。

中国政府在过往十多年的房地产调控中出台了诸多抑制房地产投机的举措，2010年出台的国十条中，对贷款购买第二套住房的家庭，贷款首付款比例不得低于60%，贷款利率不得低于基准利率的1.1倍。