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市场报道 | 2015年 3月 30日 星期一 21:40 BJT

美国热股：阿里巴巴和德国BMG签定音乐数位分销协议，盘初股价小涨

路透3月30日 - 德国BMG音乐版权公司称，已和中国的阿里巴巴 签定一项音乐数位分销协议，展现出阿里巴巴成为数位音乐王国的企图心。

阿里巴巴周一盘初上涨0.5%至85.00美元，上周五收盘为84.58美元。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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