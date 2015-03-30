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市场报道 | 2015年 3月 30日 星期一 21:38 BJT

美国股市：开盘上涨，生技业并购消息提振人气

路透纽约3月30日 - 美国股市周一开盘上涨，因生物科技业四宗并购交易提振市场人气，此前标准普尔500指数遭遇两个月以来最大周度跌幅。

道琼工业指数 上涨105.5点，或0.6%，报17,818.16点；标普500指数 上涨9.5点，或0.46%，报2,070.52点；Nasdaq综合股价指数 上涨31.30点，或0.64%，报4,922.52点。（完）
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