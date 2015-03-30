日韩经济指标预测--3月31日-4月7日****

港报社评：追究医疗事故责任，不容隐瞒＂医医相卫＂--明报5月11日

联合医院两名医生涉嫌疏忽「开漏药」，女病人邓桂思其后肝衰竭，两度换肝后仍生死未卜。昨天医管局行政总裁梁栢贤就事件道歉，承认院方未依规定及早通报，惟否认集体隐瞒。一宗病危妇人急需换肝活命的事件，由女儿呼吁有心人捐肝救母感动全城、热心市民甘愿冒险捐出活肝，到现在爆出祸源竟是重大医疗失误，家属蒙在鼓里，通报机制形同虚设，令人扼腕。医管局的解释不仅未能消除公众疑虑，反而加深了「医医相卫」的嫌疑，重挫市民对整个公营医疗体系的信任。当局必须展开公正独立的调查，堵塞制度漏洞，向失职失德者追究责任，给市民一个合理的交代。