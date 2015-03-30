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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 06:20 BJT

****日韩经济指标预测--3月31日-4月7日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值   
 
    3月30日当周
    
    3月30日(一)
    2300 韩国工业生产(较前月)                          2月       +0.4%       -3.7%
                     (较上年同期)                                -1.5%       +1.8%
             服务业产出(较前月)                                    --        -0.4% 
    
    3月31日(二)
    0130 日本加班工资                                  2月         --        +2.6%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      2月         --       +27.5%
             房屋开工(较上年同期)                                -7.1%      -13.0%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)               3月       +0.1%        持平
                              (较上年同期)                       +0.4%       +0.5%
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数          第一季       正14        正12
             央行短观大型非制造业景气判断指数                     正17        正16
             央行短观小型制造业景气判断指数                        正3         正1
             央行短观小型非制造业景气判断指数                        0         负1
             央行短观大型企业资本支出                            +0.5%       +8.9%
             央行短观小型企业资本支出                           -16.5%       -6.7% 
        
    4月1日(三)
    0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI                      3月         --         51.1
    0000 韩国出口(较上年同期)                      3月初值       -1.8%       -3.3%
             进口(较上年同期)                                    -9.3%      -19.7%
             贸易收支(亿美元)                                      --     顺差77.0
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 3月         --         50.4    
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            2月         --    盈余107.3
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周         --    买超7,655
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --    卖超3,528
    
    4月2日(四)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          3月         --      3,623.7 
    
    4月3日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    4月6日当周
    
    4月6日(一)
    0500 日本同时指标(较前月)                         2月         --          +2.4
             领先指标(较前月)                                     --          -0.2
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         3月         --        12,511 
    
    4月7日(二)
    2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆)               2月         --       盈余614(完)
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