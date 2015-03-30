日韩经济指标预测--3月31日-4月7日****

港报社评：推医委会改革，破医医相护文化--经济日报5月11日
针对联合医院开漏药，疑导致病人邓桂思肝衰竭，需两度换肝，港府准备成立两个独立调查委员会，调查临床和行政失误。责任固须追究，更须破「医医相护」文化，尽快通过医委会改革。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月30日当周 3月30日(一) 2300 韩国工业生产(较前月) 2月 +0.4% -3.7% (较上年同期) -1.5% +1.8% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 3月31日(二) 0130 日本加班工资 2月 -- +2.6% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- +27.5% 房屋开工(较上年同期) -7.1% -13.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 3月 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.4% +0.5% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正14 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正17 正16 央行短观小型制造业景气判断指数 正3 正1 央行短观小型非制造业景气判断指数 0 负1 央行短观大型企业资本支出 +0.5% +8.9% 央行短观小型企业资本支出 -16.5% -6.7% 4月1日(三) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 3月 -- 51.1 0000 韩国出口(较上年同期) 3月初值 -1.8% -3.3% 进口(较上年同期) -9.3% -19.7% 贸易收支(亿美元) -- 顺差77.0 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.4 2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 -- 盈余107.3 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超7,655 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,528 4月2日(四) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,623.7 4月3日(五) 暂无重要经济数据。 4月6日当周 4月6日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- +2.4 领先指标(较前月) -- -0.2 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,511 4月7日(二) 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 2月 -- 盈余614(完)
针对联合医院开漏药，疑导致病人邓桂思肝衰竭，需两度换肝，港府准备成立两个独立调查委员会，调查临床和行政失误。责任固须追究，更须破「医医相护」文化，尽快通过医委会改革。
股神毕非德在上周六举行的巴郡（Berkshire Hathaway）股东周年大会上，既就押注国际商业机器（IBM）损手「认衰」，亦为错失投资谷歌（Google）和亚马逊（Amazon）的最佳时机「认蠢」，而对于苹果公司在消费市场拓展商机的超凡能力，股神则赞不绝口。
联合医院两名医生涉嫌疏忽「开漏药」，女病人邓桂思其后肝衰竭，两度换肝后仍生死未卜。昨天医管局行政总裁梁栢贤就事件道歉，承认院方未依规定及早通报，惟否认集体隐瞒。一宗病危妇人急需换肝活命的事件，由女儿呼吁有心人捐肝救母感动全城、热心市民甘愿冒险捐出活肝，到现在爆出祸源竟是重大医疗失误，家属蒙在鼓里，通报机制形同虚设，令人扼腕。医管局的解释不仅未能消除公众疑虑，反而加深了「医医相卫」的嫌疑，重挫市民对整个公营医疗体系的信任。当局必须展开公正独立的调查，堵塞制度漏洞，向失职失德者追究责任，给市民一个合理的交代。