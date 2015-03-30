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市场报道 | 2015年 3月 31日 星期二 07:59 BJT

****欧洲经济指标预测--3月31日-4月7日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    3月30日当周
    
    3月31日(二)
    0600  德国实质零售销售(较前月)                        3月       -0.7%      +2.9%
                          (较上年同期)                              +3.7%      +5.3% 
    0645  法国消费者支出(较前月)                          2月        持平      +0.6%
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 2月         --       -0.9%
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                3月     减少1.2      减少2
                 未经季节调整失业人数(万人)                         294.5        300
                 经季节调整失业率                                    6.5%       6.5%
                 经季节调整失业人数(万人)                             --       281.2
    0800  意大利失业率                                    2月       12.6%      12.6%
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季终值       +0.5%      +0.5%
                               (较上年同期)                         +2.7%      +2.7%
    0830  英国企业投资(较前季)                     第四季终值         --       -1.4%
                      (较上年同期)                                    --       +2.1%
    0830  英国经常帐收支(亿英镑)                       第四季     赤字215    赤字270
    0900  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  3月初值       -0.1%      -0.3%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                          --       +0.6%            
                                    
    0900  欧元区失业率                                    2月       11.2%      11.2%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           3月初值       +0.1%      +0.4%
                                  (较上年同期)                      -0.1%      -0.1%
                HICP(较前月)                                        +2.2%      +0.3%
                                    (较上年同期)                    +0.1%      +0.1%
    1000  意大利PPI(较前月)                               2月         --       -1.1%
                   (较上年同期)                                       --       -2.9%
    
    4月1日(三)
    0730  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                   3月        47.2       47.3
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                     3月        52.3       51.9
    0750  法国Markit制造业PMI                             3月        48.2       48.2
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                         3月        52.4       52.4
    0800  欧元区Markit制造业PMI                       3月终值        51.9       51.9
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                        3月        54.3       54.1
    
    4月2日(四)
    0800  意大利公共赤字与GDP之比                      第四季         --       3.50%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        3月        59.5       60.1
    
    4月3-10日
    0700  英国Halifax房价指数(较上月)                     3月         --       -0.3%
                     三个月房价(较上年同期)           截至3月         --       +8.3%
    
    4月3日(五)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     3月         --        50.0
    
    4月6日当周
    
    4月6日(一)
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                       4月         --      正18.6

    4月7日(二)
    0750  法国Markit服务业PMI                             3月         --        52.8
              Markit综合PMI                                           --        51.7
    0755  德国Markit服务业PMI                         3月终值         --        55.3
                    综合PMI                                           --        55.3
    0800  欧元区Markit服务业PMI                       3月终值         --        54.3
                      综合PMI                                         --        54.1
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        3月         --        56.7
    0900  欧元区PPI(较前月)                               2月         --       -0.9%
                   (较上年同期)                                       --       -3.4%(完)
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