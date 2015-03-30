欧洲经济指标预测--3月31日-4月7日****

欧洲金融：ECB副总裁警告，银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月30日当周 3月31日(二) 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 -0.7% +2.9% (较上年同期) +3.7% +5.3% 0645 法国消费者支出(较前月) 2月 持平 +0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -0.9% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少1.2 减少2 未经季节调整失业人数(万人) 294.5 300 经季节调整失业率 6.5% 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 281.2 0800 意大利失业率 2月 12.6% 12.6% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.7% 0830 英国企业投资(较前季) 第四季终值 -- -1.4% (较上年同期) -- +2.1% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 赤字215 赤字270 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 3月初值 -0.1% -0.3% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -- +0.6% 0900 欧元区失业率 2月 11.2% 11.2% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.1% +0.4% (较上年同期) -0.1% -0.1% HICP(较前月) +2.2% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1000 意大利PPI(较前月) 2月 -- -1.1% (较上年同期) -- -2.9% 4月1日(三) 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 3月 47.2 47.3 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 52.3 51.9 0750 法国Markit制造业PMI 3月 48.2 48.2 0755 德国Markit/BME制造业PMI 3月 52.4 52.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月终值 51.9 51.9 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 54.3 54.1 4月2日(四) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 3.50% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 59.5 60.1 4月3-10日 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 3月 -- -0.3% 三个月房价(较上年同期) 截至3月 -- +8.3% 4月3日(五) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 -- 50.0 4月6日当周 4月6日(一) 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 -- 正18.6 4月7日(二) 0750 法国Markit服务业PMI 3月 -- 52.8 Markit综合PMI -- 51.7 0755 德国Markit服务业PMI 3月终值 -- 55.3 综合PMI -- 55.3 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月终值 -- 54.3 综合PMI -- 54.1 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 -- 56.7 0900 欧元区PPI(较前月) 2月 -- -0.9% (较上年同期) -- -3.4%(完)
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻 万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率 ，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续 向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点， 跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该利率大致 符合市场预期的0.60%附近，并较上次标售结果0.62%下跌2.7个基点。
路透台北5月11日 - 台湾金融监督管理委员会证期局副局长张振山周四表示，5月截至9日外资及陆资净汇 入6.97亿美元，今年至9日则是净汇入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元，。 张振山并指出，受到美股创新高、台湾出口4月年增9.4%，连续七个月正成长，及景气回升带动人气回流 台股等影响，今日台股收高升破万点，创2000年4月11日的10,068.05点以来新高。 至于台股能否站稳万点大关，张振山仅回应称，“看国内景气能否维持这个温度，或是持续上升，往正面 方向。” 月初金管会证期局长王咏心表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约12.74亿美元，连续第四个月净汇入。 至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 台湾股市 周四收涨0.33%至10,001.48点，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值 股台积电 利空不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。 证