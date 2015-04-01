欧洲经济指标预测--4月1日-4月8日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月30日当周 4月1日(三) 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 3月 47.2 47.3 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 52.3 51.9 0750 法国Markit制造业PMI 3月 48.2 48.2 0755 德国Markit/BME制造业PMI 3月 52.4 52.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月终值 51.9 51.9 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 54.3 54.1 4月2日(四) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 3.50% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 59.5 60.1 4月3-10日 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 3月 -- -0.3% 三个月房价(较上年同期) 截至3月 -- +8.3% 4月3日(五) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 -- 50.0 4月6日当周 4月6日(一) 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 -- 正18.6 4月7日(二) 0750 法国Markit服务业PMI 3月 -- 52.8 Markit综合PMI -- 51.7 0755 德国Markit服务业PMI 3月终值 -- 55.3 综合PMI -- 55.3 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月终值 -- 54.3 综合PMI -- 54.1 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 -- 56.7 0900 欧元区PPI(较前月) 2月 -- -0.9% (较上年同期) -- -3.4% 4月8日(三) 0600 德国工业订单(较前月) 2月 -- -3.9% 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差37 进口(亿欧元) -- 405.75 出口(亿欧元) -- 368.49 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.8% 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -- +1.1% (较上年同期) -- +3.7% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 3月 -- 正14(完)