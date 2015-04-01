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市场报道 | 2015年 4月 1日 星期三 08:37 BJT

****欧洲经济指标预测--4月1日-4月8日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    3月30日当周
        
    4月1日(三)
    0730  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                   3月        47.2       47.3
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                     3月        52.3       51.9
    0750  法国Markit制造业PMI                             3月        48.2       48.2
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                         3月        52.4       52.4
    0800  欧元区Markit制造业PMI                       3月终值        51.9       51.9
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                        3月        54.3       54.1
    
    4月2日(四)
    0800  意大利公共赤字与GDP之比                      第四季         --       3.50%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        3月        59.5       60.1
    
    4月3-10日
    0700  英国Halifax房价指数(较上月)                     3月         --       -0.3%
                     三个月房价(较上年同期)           截至3月         --       +8.3%
    
    4月3日(五)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     3月         --        50.0
    
    4月6日当周
    
    4月6日(一)
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                       4月         --      正18.6

    4月7日(二)
    0750  法国Markit服务业PMI                             3月         --        52.8
              Markit综合PMI                                           --        51.7
    0755  德国Markit服务业PMI                         3月终值         --        55.3
                    综合PMI                                           --        55.3
    0800  欧元区Markit服务业PMI                       3月终值         --        54.3
                      综合PMI                                         --        54.1
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        3月         --        56.7
    0900  欧元区PPI(较前月)                               2月         --       -0.9%
                   (较上年同期)                                       --       -3.4%

    4月8日(三)
    0600 德国工业订单(较前月)                             2月         --       -3.9%
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                   2月         --      逆差37
              进口(亿欧元)                                            --      405.75
              出口(亿欧元)                                            --      368.49
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                  3月       　--       -0.3%
                                (较上年同期)                          --       -0.8%
    0900 欧元区零售销售(较前月)                           2月         --       +1.1%
                          (较上年同期)                                --       +3.7%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值                 3月         --        正14(完)
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