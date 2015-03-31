更正-《全球汇市》美元全线发力，日圆和澳元严重受创

(更正：因译文有误，内文第六段改为“欧元最新报1.0823美元，从周一的高位1.0900美元回落”，以明确为欧元由高点回落)

* 美元兑日圆创逾一个月最大单日涨幅

* 澳元兑美元跌逾0.01美元

* 美国数据喜忧参半，消费者支出令人失望

路透悉尼3月31日 - 美元周二早盘兑多数货币都上扬，之前兑日圆创一个月来最大单日涨幅，兑澳元亦稳步上涨。

交易员指出其中各种缘由，包括月末和季末资金流动帮助支撑美元等。

美元兑日圆 报120.15，远离周一所及低点119.105。美元反弹让人燃起希望，其最近从近八年高位122.04跌至118.33的跌势或已结束。

CitiFX分析师在写给客户的报告中表示，“涨势令人印象深刻，但鉴于美元再度普遍受到追捧，让人容易认为如今美元/日圆唯一的走势就是往上。”

“然成交量一般，且美元兑日圆在近期跌势的50%回档位附近徘徊。鉴于近来表现时常令人失望，因此或许升势暂时到此为止。”

美元兑欧元 小升，欧元最新报1.0823美元，从周一的高位1.0900美元回落。近来未能攻上1.1000美元，让一些试图推高欧元的人沮丧不已。

美元指数 升至98.070，进一步脱离上周创下的低位96.170。美联储温和的立场令美元多头不安，上周打压美元指数走低。

澳元是隔夜表现最差的主要货币之一，兑美元 下跌逾0.01美元，低见0.7633美元。澳元兑美元最新报0.7650美元，接近本月稍早创下的六年低位0.7561美元。

商品价格持续疲软、对中国经济增长放缓的担忧以及澳洲国内减息的预期一并打压澳元下跌。

与此形成对照，周一公布的美国数据对美元的影响更加有利。数据显示，美国成屋待完成销售指数回升，2月核心个人消费支出(PCE)物价指数较去年同期上升1.4%，前月为上升1.3%。

“这可能安抚美联储，整体通胀数据最近表现疲软是受暂时性的能源价格下跌导致，通胀率或将逐步朝美联储目标水平回升，”纽约RDQ Economics首席分析师John Ryding说。

令市场失望的是，美国2月个人支出涨幅甚微，也表明冬季严寒天气令第一季经济增长放缓。然而，很多投资者仍押注经济将出现迅速反弹。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0828 1.0832 -0.04 -10.49 1.2097

美元/日圆 120.09 120.06 +0.02 +0.34 119.68

欧元/日圆 130.05 130.05 +0.00 -10.17 144.78

美元/瑞郎 0.9670 0.9671 -0.01 -2.73 0.9941

英镑/美元 1.4805 1.4808 -0.02 -4.93 1.5573

美元/加元 1.2673 1.2673 +0.00 +9.08 1.1618

澳元/美元 0.7655 0.7647 +0.10 -6.28 0.8168

新西兰元/美元 0.7494 0.7509 -0.20 -3.89 0.7797

澳元/日圆 91.930 91.860 +0.08 -5.95 97.750

新西兰元/日圆 90.000 90.150 -0.17 -3.55 93.310

英镑/日圆 177.79 177.80 -0.01 -4.61 186.38

澳元/新西兰元 1.0209 1.0176 +0.32 -2.48 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价