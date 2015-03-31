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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 07:53 BJT

****主要国家经济指标预测--4月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段       预估值      前值
    
    4月1日(三)
    0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI                      3月            --        51.1
    0000 韩国出口(较上年同期)                      3月初值          -1.8%      -3.3%
             进口(较上年同期)                                       -9.3%     -19.7%
             贸易收支(亿美元)                                         --    顺差77.0
    0030 澳洲建筑许可                                  2月          -4.0%      +7.9%
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 3月            --        50.4
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 3月           47.2       47.3
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   3月           52.3       51.9
    0750 法国Markit制造业PMI                           3月           48.2       48.2
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                       3月           52.4       52.4
    0800 欧元区Markit制造业PMI                     3月终值           51.9       51.9
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                      3月           54.3       54.1
    1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个)                 3月           22.5       21.2
    1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI                3月            --        48.7
    1345 美国Markit制造业PMI                       3月终值            --        55.3
    1400 美国建筑支出(较前月)                          2月           持平      -1.1%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PIM                3月           52.5       52.9
                              投入物价分项指数                       38.0       35.0
                              就业分项指数                           51.9       51.4
                              新订单分项指数                          --        52.5
      -- 美国国内汽车销量年率(万辆)                    3月          1,680      1,623
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            2月            --   盈余107.3
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周            --   买超7,655
         外国投资日本股票(亿日圆)                                     --   卖超3,528
    
    4月1-2日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                             3月            --         持平
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值    预估值 

    3月31日(二)
    0000  澳洲HIA新屋销售(较前月)                        2月         +1.1%      --
    0030  澳洲民间部门信贷                               2月         +0.5%      --
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                       2月         +1.0%      --
              房屋开工(较上年同期)                                   -3.1%    -7.1%
    0600  德国实质零售销售(较前月)                       2月         -0.5%    -0.7%
                          (较上年同期)                               +3.6%    +3.7%
    0645  法国消费者支出(较前月)                         2月         +0.1%     持平
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                2月         +0.7%      -- 
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)               3月       减少1.5  减少1.2
                 未经季节调整失业人数(万人)                          293.2    294.5
                 经季节调整失业率                                     6.4%     6.5%
                 经季节调整失业人数(万人)                            279.8      -- 
    0800  意大利失业率                                   2月         12.7%    12.6%
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第四季终值         +0.6%    +0.5%
                               (较上年同期)                          +3.0%    +2.7%
    0830  英国企业投资(较前季)                    第四季终值         +0.9%      -- 
                      (较上年同期)                                   +3.7%      -- 
    0830  英国经常帐收支(亿英镑)                      第四季       赤字253 赤字214.5
    0900  欧元区HICP(较上年同期)                     3月初值         -0.1%    -0.1%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                         +0.6       -- 
    0900  欧元区失业率                                   2月         11.3%    11.2%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)          3月初值         +0.1%    +0.1%
                                  (较上年同期)                       -0.1%    -0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     +2.0%    +2.2%
                                    (较上年同期)                     -0.1%    +0.1%
    1000  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)              2月         +0.5%      -- 
                                   (较上年同期)                      -2.6%      -- 
    1230  加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                1月         -0.1%    -0.2%
    1300  美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 1月         +0.9%    +0.6%
                             未经季节调整房价指数(较前月)             持平    +0.1%
                             房价指数(较上年同期)                    +4.6%    +4.5%
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                  3月          46.3     51.5
    1400  美国消费者信心指数                             3月         101.3     96.0
    2230  澳洲AIG制造业指数                              3月          46.3      -- 
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)                3月          持平    +0.1%
                               (较上年同期)                          +0.4%    +0.4%
    2350  日本央行短观大型制造业景气判断指数          第一季          正12     正14
              央行短观大型非制造业景气判断指数                        正19     正17
              央行短观小型制造业景气判断指数                           正1      正3
              央行短观小型非制造业景气判断指数                         正3        0
              央行短观大型企业资本支出                               -1.2%    +0.5%
              央行短观小型企业资本支出                              -21.2%   -16.5%
    (完)
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