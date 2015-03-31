主要国家经济指标预测--4月1日****

中国期市：大连铁矿石收跌1.3%盘中触及四个月低位，因需求担忧加重
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月1日(三) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 3月 -- 51.1 0000 韩国出口(较上年同期) 3月初值 -1.8% -3.3% 进口(较上年同期) -9.3% -19.7% 贸易收支(亿美元) -- 顺差77.0 0030 澳洲建筑许可 2月 -4.0% +7.9% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.4 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 3月 47.2 47.3 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 52.3 51.9 0750 法国Markit制造业PMI 3月 48.2 48.2 0755 德国Markit/BME制造业PMI 3月 52.4 52.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月终值 51.9 51.9 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 54.3 54.1 1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 3月 22.5 21.2 1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 3月 -- 48.7 1345 美国Markit制造业PMI 3月终值 -- 55.3 1400 美国建筑支出(较前月) 2月 持平 -1.1% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PIM 3月 52.5 52.9 投入物价分项指数 38.0 35.0 就业分项指数 51.9 51.4 新订单分项指数 -- 52.5 -- 美国国内汽车销量年率(万辆) 3月 1,680 1,623 2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 -- 盈余107.3 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超7,655 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,528 4月1-2日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 3月 -- 持平 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月31日(二) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 2月 +1.1% -- 0030 澳洲民间部门信贷 2月 +0.5% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 +1.0% -- 房屋开工(较上年同期) -3.1% -7.1% 0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 -0.5% -0.7% (较上年同期) +3.6% +3.7% 0645 法国消费者支出(较前月) 2月 +0.1% 持平 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.7% -- 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少1.5 减少1.2 未经季节调整失业人数(万人) 293.2 294.5 经季节调整失业率 6.4% 6.5% 经季节调整失业人数(万人) 279.8 -- 0800 意大利失业率 2月 12.7% 12.6% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 +0.6% +0.5% (较上年同期) +3.0% +2.7% 0830 英国企业投资(较前季) 第四季终值 +0.9% -- (较上年同期) +3.7% -- 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 赤字253 赤字214.5 0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 -0.1% -0.1% 扣除食品和能源的HICP(较前月) +0.6 -- 0900 欧元区失业率 2月 11.3% 11.2% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.0% +2.2% (较上年同期) -0.1% +0.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.5% -- (较上年同期) -2.6% -- 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 -0.1% -0.2% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 1月 +0.9% +0.6% 未经季节调整房价指数(较前月) 持平 +0.1% 房价指数(较上年同期) +4.6% +4.5% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 46.3 51.5 1400 美国消费者信心指数 3月 101.3 96.0 2230 澳洲AIG制造业指数 3月 46.3 -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 3月 持平 +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正12 正14 央行短观大型非制造业景气判断指数 正19 正17 央行短观小型制造业景气判断指数 正1 正3 央行短观小型非制造业景气判断指数 正3 0 央行短观大型企业资本支出 -1.2% +0.5% 央行短观小型企业资本支出 -21.2% -16.5% (完)
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。