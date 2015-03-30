《独家新闻》摩根士丹利将出售被美联储调查的天然气业务

路透纽约3月30日 - 路透和三名知情人士获得的一份文件显示，摩根士丹利 已同意出售一项压缩天然气业务。该业务去年启动不久即受到监管机构调查。

知情人士称，该行将把这项名为Wentworth的业务出售给新成立的公司Pentagon Energy。参与该业务的两名摩根士丹利经理Alberto Chiesara和Ryan Comerford将加入这家新公司并担任主管。

今年1月之前一直担任摩根士丹利大宗商品联席主管的Simon Greenshields不会加入Pentagon Energy；虽然之前有消息称他寻求通过出售Wentworth的交易离开摩根士丹利。

知情人士没有透露该交易的财务条款。摩根士丹利拒绝就此事置评。

去年Wentworth向美国能源部提出申请，准备在德克萨斯州建设、拥有并运营天然气压缩和容器装运设施 。路透于当年8月率先报导了该计划。

该计划很快引起了美国联邦储备理事会(美联储/FED)的注意，后者一直在调查摩根士丹利的实物大宗商品业务。美联储向该行质询了有关Wentworth的问题，之后该行执行长戈尔曼告诉员工这项业务必须剥离，从而给该业务前景蒙上疑云。(完) (编译 王颖；审校 张涛)