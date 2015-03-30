美国与加拿大经济指标预测--3月31日-4月7日****

欧洲金融：ECB副总裁警告，银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月30日当周
3月31日(二)
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 -0.2% +0.3%
1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)1月 +0.6% +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% +0.1%
房价指数(较上年同期) +4.5% +4.5%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 51.5 45.8
1400 美国消费者信心指数 3月 96.0 96.4
4月1日(三)
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 3月 22.5 21.2
1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 3月 -- 48.7
1345 美国Markit制造业PMI 3月终值 -- 55.3
1400 美国建筑支出(较前月) 2月 持平 -1.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PIM 3月 52.5 52.9
投入物价分项指数 38.0 35.0
就业分项指数 51.9 51.4
新订单分项指数 -- 52.5
-- 美国国内汽车销量年率(万辆) 3月 1,680 1,623
4月2日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 3月 -- 50.579
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差412 逆差418
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 逆差20 逆差24.5
出口(亿加元) -- 426.1
进口(亿加元) -- 450.6
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月28日当周 28.5 28.2
四周均值(万人) -- 29.7
续请失业金人数(万人) 3月21日当周 240.5 241.6
1400 美国工厂订单(较前月) 2月 -0.5% -0.2%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -1.8%
耐久财订单(较前月) 2月修正值 -- -1.4%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0%
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -1.4%
4月3日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加24.5 增加29.5
民间就业岗位(万个) 增加23.7 增加28.8
制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加0.8
政府部门就业岗位(万个) -- 增加0.7
失业率 5.5% 5.5%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.1%
每周平均工时 34.6 34.6
劳动力就业参与率 -- 62.8%
4月6日当周
4月6日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月 -- 58.5
服务业PMI -- 58.6
1400 美国就业趋势指数 4月 -- 127.8
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 3月 56.8 56.9
企业活动指数 59.5 59.4
就业指数 -- 56.4
新订单指数 -- 56.7
价格指数 -- 49.7
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.8
经季节调整的PMI -- 49.7
4月7日(二)
1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 2月 -- 499.8
1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加125 增加115.6 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 李爽 审校 张涛)
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻 万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率 ，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续 向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点， 跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该利率大致 符合市场预期的0.60%附近，并较上次标售结果0.62%下跌2.7个基点。
路透台北5月11日 - 台湾金融监督管理委员会证期局副局长张振山周四表示，5月截至9日外资及陆资净汇 入6.97亿美元，今年至9日则是净汇入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元，。 张振山并指出，受到美股创新高、台湾出口4月年增9.4%，连续七个月正成长，及景气回升带动人气回流 台股等影响，今日台股收高升破万点，创2000年4月11日的10,068.05点以来新高。 至于台股能否站稳万点大关，张振山仅回应称，“看国内景气能否维持这个温度，或是持续上升，往正面 方向。” 月初金管会证期局长王咏心表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约12.74亿美元，连续第四个月净汇入。 至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 台湾股市 周四收涨0.33%至10,001.48点，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值 股台积电 利空不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。 证