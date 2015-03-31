金砖国家：3月30日股汇市收盘纵览

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透3月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨1.13%或10.80点，报968.91点。
中国股市：沪综指收升2.6%至七年新高，一带一路概念股及房产股领涨
中国汇市：人民币即期收涨，午后大行结汇快速推高汇价
香港股市：恒生指数创逾两个月最大单日涨幅，政策利好助燃期望
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 大涨2.29%，报51,243.45点，在三个交易日内首次收高。
巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元盘中最低跌至3.288，但连续第二周在3.29发现技术支撑，3月迄今雷亚尔已累计跌逾12%，因担心疲弱的经济成长等因素。雷亚尔兑美元周一收报3.2310/17，上周五收报3.2383/05。
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南非股市：收高，因资源类股大涨，受益于必和必拓 及英美资源集团 等矿业巨擘的升势。指标Top-40绩优股指数 收涨1.34%报46,293点；综合指数 升1.25%报52,455点。
南非汇市：兰特兑美元触及一周低点，受美元走强拖累
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印度股市：大涨近2%，从近期跌势中反弹，指标BSE指数创下两个半月以来最大单日涨幅，印度央行放宽对坏帐的拨备规定，State Bank of India 等银行股上涨。指标BSE指数 收高1.88%，报27,975.86点，创下1月15日以来最大单日涨幅；NSE指数 收升1.81%报8,492.30点，创下2月27日以来最大单日升幅。
印度汇市：卢比兑美元收低在62.67/68，上周五收报62.41/42，卢比下跌是因进口商，尤其是石油企业的月底美元需求，亚洲其他货币的跌势亦打压卢比。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨2.63%，报878.940点；MSCI明晟俄罗斯指数 升2.09%，报478.44点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.5%至57.610卢布；卢布兑欧元 涨1.13%至62.284卢布。(完) (整理 于春红; 审校 李爽)
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016