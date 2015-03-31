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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 08:14 BJT

金砖国家：3月30日股汇市收盘纵览

路透3月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨1.13%或10.80点，报968.91点。

中国股市：沪综指收升2.6%至七年新高，一带一路概念股及房产股领涨

中国汇市：人民币即期收涨，午后大行结汇快速推高汇价

香港股市：恒生指数创逾两个月最大单日涨幅，政策利好助燃期望

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 大涨2.29%，报51,243.45点，在三个交易日内首次收高。

　　巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元盘中最低跌至3.288，但连续第二周在3.29发现技术支撑，3月迄今雷亚尔已累计跌逾12%，因担心疲弱的经济成长等因素。雷亚尔兑美元周一收报3.2310/17，上周五收报3.2383/05。

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南非股市：收高，因资源类股大涨，受益于必和必拓 及英美资源集团 等矿业巨擘的升势。指标Top-40绩优股指数 收涨1.34%报46,293点；综合指数 升1.25%报52,455点。

南非汇市：兰特兑美元触及一周低点，受美元走强拖累

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印度股市：大涨近2%，从近期跌势中反弹，指标BSE指数创下两个半月以来最大单日涨幅，印度央行放宽对坏帐的拨备规定，State Bank of India 等银行股上涨。指标BSE指数 收高1.88%，报27,975.86点，创下1月15日以来最大单日涨幅；NSE指数 收升1.81%报8,492.30点，创下2月27日以来最大单日升幅。

印度汇市：卢比兑美元收低在62.67/68，上周五收报62.41/42，卢比下跌是因进口商，尤其是石油企业的月底美元需求，亚洲其他货币的跌势亦打压卢比。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨2.63%，报878.940点；MSCI明晟俄罗斯指数 升2.09%，报478.44点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.5%至57.610卢布；卢布兑欧元 涨1.13%至62.284卢布。(完) (整理 于春红; 审校 李爽)
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