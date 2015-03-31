澳洲个股：麦格理计划将亚洲投行工作岗位裁减一半，因交易下滑--彭博

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透悉尼3月31日 - 据彭博援引知情人士的话报导，澳洲最大投资银行麦格理集团 计划将亚洲投资银行工作岗位裁减一半左右，且最早可能于周二宣布旗下咨询和资本市场部门主管的离职消息。
有知情人士告诉彭博，该行将裁减约80-90个工作岗位。并表示担任集团旗下投资银行业务Macquarie Capital主管未满一年的Jeremy Wernert即将离职。路透记者未能立即联系到麦格理悉尼办公室女发言人就此报导置评。
彭博称，此次裁减工作岗位是因为交易量下滑导致咨询和资本市场部门营收衰减。
其中一位知情人士告诉彭博，麦格理将于周二向员工传达裁员消息，涉及香港、新加坡、韩国、印度和日本的相关部门，但澳洲不在裁减范围内。从上周末尾开始，日本一些受影响员工已被告知将需离职。(完) (编译 刘秀红；审校 戴素萍)
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016