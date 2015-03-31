加拿大经济：央行总裁称油价下跌对国内经济严重不利--金融时报

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
“当油价下跌的冲击来临时，我们很显然不再能够在2016年之前弥补产出缺口，而是要推迟到2017年之前。”他在接受采访时说，“既然我们还有一些弹药，我们就为保险起见先采取了降息行动。”
这篇文章写道，波洛兹对加拿大经济持谨慎论调。
“因为油价下跌对我们的冲击很大，今年第一季度经济将看起来非常糟糕，”他同时补充说，由于能源公司削减投资，资本支出可能下滑高达10%。
他说，即使油价下跌可能推动可支配收入增长，从而增加国内需求，但其对能源领域的冲击却带来广泛的负面效应。
“理论上来讲，更低的油价意味着向消费者口袋放入更多的钱，但. . . 如果一家石油公司取消投资计划，裁掉一个员工，那么这个员工就没有钱去买一辆新的轻型货车，这种影响将迅速扩散，”波洛兹说。
他说，加元贬值对出口的推动需要一段时间才能显现，因为由于加元此前上涨，同时美国经济表现疲软，数以千计的出口公司近几年已被迫关闭了很多业务。
但该文指出，波洛兹仍然相信，加元贬值有望最终推动复苏并帮助经济减轻对石油业的依赖而实现再平衡。
“制造业实现漂亮的反弹，我们被墨西哥夺去了很多汽车配件生产业务，这种局面已经改变，”他补充说。(完) (编译 李爽/秦德兴; 审校 李春喜/徐文焰)
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016