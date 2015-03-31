加拿大经济：央行总裁称油价下跌对国内经济严重不利--金融时报

“当油价下跌的冲击来临时，我们很显然不再能够在2016年之前弥补产出缺口，而是要推迟到2017年之前。”他在接受采访时说，“既然我们还有一些弹药，我们就为保险起见先采取了降息行动。”

这篇文章写道，波洛兹对加拿大经济持谨慎论调。

“因为油价下跌对我们的冲击很大，今年第一季度经济将看起来非常糟糕，”他同时补充说，由于能源公司削减投资，资本支出可能下滑高达10%。

他说，即使油价下跌可能推动可支配收入增长，从而增加国内需求，但其对能源领域的冲击却带来广泛的负面效应。

“理论上来讲，更低的油价意味着向消费者口袋放入更多的钱，但. . . 如果一家石油公司取消投资计划，裁掉一个员工，那么这个员工就没有钱去买一辆新的轻型货车，这种影响将迅速扩散，”波洛兹说。

他说，加元贬值对出口的推动需要一段时间才能显现，因为由于加元此前上涨，同时美国经济表现疲软，数以千计的出口公司近几年已被迫关闭了很多业务。

但该文指出，波洛兹仍然相信，加元贬值有望最终推动复苏并帮助经济减轻对石油业的依赖而实现再平衡。