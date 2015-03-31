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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 09:19 BJT

企业并购：卡塔尔两企业将以50亿美元收购山东东明石化集团49%权益

这两家卡塔尔投资方在50亿美元投资中的占比情况尚未对外透露。

据三方发表的联合声明，加油站将建在东明石化菏泽炼油厂方圆300公里内，菏泽炼油厂三分之一的产出将供应给这些加油站。

液化天然气接收站将建在广西钦州地区，包括建设终端、码头、再汽化设施以及储罐区等。

El-Tinay还表示，“我们希望接收站建成之后，卡塔尔将具有为其提供供应的优先权。”

中国去年的天然气需求量增长5.6%，至1,786亿立方米，其中1,279亿立方米来自国内，578亿立方米通过管道或者以液化天然气形式进口。(完) (编译 于春红/刘秀红；审校 李爽/杜明霞)
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