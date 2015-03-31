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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 08:25 BJT

亚洲金融：日本仍对加入亚投行“非常谨慎”--财相麻生太郎

路透东京3月31日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本对于加入中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB)仍持“非常谨慎”的态度，表明日本不会赶在3月31日截止日前申请加入。

麻生太郎重申，日本担心亚投行的治理、债务可持续性、社会环保等问题。

“除非这些条件有把握，否则日本只能对加入持非常谨慎的态度，”麻生太郎在内阁会议后对记者表示。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
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