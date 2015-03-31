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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 08:41 BJT

国际油市：也门虽然局势混乱，但仍保持对中国的石油出口

行业及当地消息人士周四曾表示，空袭开始后，所有主要海港均关闭。

居民表示，战斗机周日晚上和周一破晓后时袭击了也门(叶门)首都沙那，沙特主导的突袭进行到第五天。

贸易消息人士估计，空袭开始前，也门石油日出口量约在10万桶，日产量则约14万桶。

今年1-2月中国自也门进口石油有450万桶，较上年同期激增315%，且约等于也门原油出口总量的四分之三。

据美国能源资料协会(EIA)，自2010年以来也门石油产量已减少约一半。

未能立即联络到中国石油 发言人对此置评。 (完) (编译 张若琪/郑茵 审校 张荻/王丽鑫)
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