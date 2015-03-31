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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 08:09 BJT

国际油市：油价延续跌势，因担忧美国库存继续大幅上升

伦敦5月布兰特原油期货 尚未达成交易，周一结算价跌0.12美元，报56.29美元。

周一油价收盘远高于日低，距离3月31日就伊朗达成协议的限期仅剩24小时。

路透初步调查显示，上周美国商业原油库存可能增加420万桶，连续第12周触及纪录新高。

包括取暖油和和柴油在内的馏分油库存料减少70万桶，汽油库存或减少90万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 秦德兴/于春红; 审校 张若琪/徐文焰)
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