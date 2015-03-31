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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 08:34 BJT

日本财政：经济财政大臣称，实现基本预算盈余财政纪律的目标不变

路透东京3月31日 - 日本经济财政大臣甘利明周二指出，政府在2020会计年度实现基本预算盈余的财政纪律目标仍不变。

甘利明告诉记者，在实现基本预算盈余后，关注重点将转向降低债务/国内生产总值(GDP)比率。(完) (编译 张若琪 审校 许娜)
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