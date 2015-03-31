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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 08:41 BJT

韩国热股：现代汽车连跌七日后盘初翻升，一度涨逾3%

路透3月31日 - 韩国现代汽车 周二盘初股价上涨多达3.3%。

经过此前连跌七个交易日后，分析师看到浮现低接买盘。

过去七个交易日现代汽车累计挫跌9.2%。

0027 GMT，现代汽车回吐部分涨幅，上涨1.8%，报170,000韩元。(完) (编译 张若琪 审校　戴素萍)
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