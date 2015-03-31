中港个股：中国交建拟组建中交疏浚并分拆境外上市，净资产规模235亿元

《国际主要央行公开市场操作一览》--5月11日
路透上海5月11日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透上海3月31日 - 中国大型基建公司--中国交通建设股份有限公司 周二公告称，拟与全资子公司中国路桥发起成立中交疏浚（集团）股份有限公司，注入资产及现金约235亿元人民币，未来中交疏浚计划在境外上市。
公告指出，中国交建及中国路桥以1亿元现金合资成立中交疏浚，随后中交疏浚向两家发起人定向发行约117.25亿股，中国交建注入旗下天津、上海和广州三家航道局公司资产，中国路桥投入少量现金，这三家航道局的净资产额为234.3亿元，资产及现金均以2:1比例折股。
注资完成后，中交疏浚的总股本增至117.75亿股。这三家航道局最近一年的净利合计为18.91亿元。
公告指出，公司拟在中交疏浚设立且定向增发完成后择机在境外上市。上市的最终具体 方案，将在条件具备时再提交董事会审议，并提交公司股东大会审议。
中国交建A股周一中午临时停牌，早盘收报17.93元，周二该股恢复交易。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海5月11日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透上海5月11日 - 中国金融期货交易所国债期货合约周四早盘止跌转升，银行间债市主要现券收益率随之小降。不过此前几日午后出现走恶经历在前，市场心态未稳，交易户仍不敢过多介入。
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。