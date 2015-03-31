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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 08:24 BJT

《中国重要政经日程》--3月31日

==========================今日重要政经日程==========================

3/31（周二）

--2015年3月31日（星期二）上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，水利部副部长矫勇介绍节水供水重大水利工程建设等方面情况，并答记者问。

--国家发展改革委定于2015年3月31日（周二）上午9:30召开新闻发布会，介绍《创新投资管理方式建立协同监管机制的若干意见》的有关情况，并回答记者提问。

--《亚洲资产管理》举办的“第四届中国ETF圆桌会议”定于2015年3月31日在北京举行。

==========================近期重要政经日程==========================

4/3（周五）

--泰王国玛哈扎克里·诗琳通公主将于4月3日至6日访华。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙)
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