《新兴市场重要经济事件预告》--3月31日-4月7日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月31日(二)
巴黎--2015年全球发展论坛(至4月1日)。发言者包括塞拉利昂财长Kaifala Marah、加纳财长Seth Terkper及经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎。
首尔--韩国央行将公布央行管理暨包括货币和汇率在内的整体职责年度报告(0300)。
首尔--韩国央行将公布3月货币政策会议记录(0700)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开利率会议(0800)。
4月1日(三)
暂无重要经济事件预告。
4月2日(四)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布法国2015年经济调查。OECD秘书长葛利亚和法国财长萨潘(Michel Sapin)将举行联合记者会(1430)。
4月3日(五)
暂无重要经济事件预告。
4月6日(一)
圣地亚哥--智利央行公布3月政策会议记录(1230)。
4月7日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决议会议。
孟买--印度央行举行货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 戴素萍 审校 杜明霞)
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016