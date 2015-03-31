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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 08:25 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月31日-4月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月31日(二)

巴黎--2015年全球发展论坛(至4月1日)。发言者包括塞拉利昂财长Kaifala Marah、加纳财长Seth Terkper及经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎。

首尔--韩国央行将公布央行管理暨包括货币和汇率在内的整体职责年度报告(0300)。

首尔--韩国央行将公布3月货币政策会议记录(0700)。

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开利率会议(0800)。

4月1日(三)

暂无重要经济事件预告。

4月2日(四)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布法国2015年经济调查。OECD秘书长葛利亚和法国财长萨潘(Michel Sapin)将举行联合记者会(1430)。

4月3日(五)

暂无重要经济事件预告。

4月6日(一)

圣地亚哥--智利央行公布3月政策会议记录(1230)。

4月7日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决议会议。

孟买--印度央行举行货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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