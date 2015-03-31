中港股业绩：万科去年净利同比增4%，部分项目新开工进度慢于预期

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透上海3月31日 - 中国最大房地产企业--万科 周一晚发布年报，2014年公司实现净利润157.45亿元人民币，同比增长4.15%。去年万科部分项目新开工进度慢于预期，且今年计划新开工面积亦低于去年，显示万科为应对目前低迷的房市在调整经营策略。
年报显示，去年公司营业收入1,463.88亿元，同比增长8.10%。每股收益1.43元。公司分配预案为每10股派现5元。
万科去年销售面积1,806.4万平方米，销售金额2,151.3亿元，同比分别增长21.2%和25.9%。但受市场调整、行业竞争以及地价占比日益提升的影响，当年房地产业务的结算毛利率为20.76%，比上年减少1.55个百分点。
年报指出，2014年公司部分项目新开工进度慢于预期，因公司加大了市场研究力度以更好地应对市场调整，根据潜在客户的需求对部分项目的规划设计方案进行了调整优化，增加了项目前期准备工作。2014年，公司实现新开工面积1,728万平方米，完成竣工面积1,385万平方米,均较年初计划有所下降。
展望2015年，万科认为，短期来看行业迎来了相对宽松的发展环境，主要城市的住宅成交自去年年底以来有所恢复，利率的下行也有助于减少购房者的按揭负担，促进住房需求释放，对市场信心恢复起到巩固作用。
公司预测，2015年现有项目预计新开工面积1,681万平方米，将略低于去年实际开工面积；预计项目竣工面积1,581万平方米，比去年实际完成规模增加14.2%。
万科称，鉴于市场去库存并未结束，部分城市的地价并未随房价调整，公司会坚持理性投资的策略，视发展需要合理补充项目资源，在人口、基础设施配套和就业等对住宅市场有支撑力的城市寻求发展机会；在进行项目评估时重点关注地价相对于周边房价的合理性以控制风险。
截至去年末，万科在中国大陆拥有417个主要开发项目，在建项目权益建筑面积合计约2,776万平方米，规划中项目权益建筑面积合计约3,801万平方米。
万科拟发行不超过150亿元债券，包括在境内发行公司债券、中期票据、永续债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据等，期限不超过10年。
万科A股周一收报14.24元，过去一个月累计上涨11.7%。（完） (发稿 吕雯瑾／林琦；审校 曾祥进)
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016