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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月31日

*工商时报：

--因应大陆经济放缓、国际形势多变，可能让台资银行授信风险增加，金管会30日发布公文要求银行对海外、大陆授信限额管理系统需在六个月内建置完成，而对大型集团客户整体曝险控管系统也要在八个月内建置完成。

--马英九总统昨天在总统府召开临时国安高层会议，陆委会今天将提出参与亚投行的意向书，并请大陆国台办转予亚投行筹备处，正式表达台湾争取加入的意愿。

--台湾人寿 要并入金控，四组金控买家30日完成实地查核（D.D.），据了解即中信金 、兆丰金 、永丰金 及第一金 ，原本31日即应出价，但因大股东之一的台湾银行建议应更审慎，及部分买家也需要时间再次评估，因此出价日延到4月8日，预估4月中会揭晓得标金控。

*经济日报：

--台湾快制中心昨日揭幕，将协助海内外创业家运用台湾的制造力，快速做出〞梦想原型〞，由此还能协助代工业者有机会提早卡位全球创新产业链。昨天跨部会开出的目标是，年底前要媒合100个新创案，到台湾试量产。

--元大金控 将持续并购扩大规模，对外预定建置元大银行菲律宾子行，并伺机寻求并购当地银行机会；证券也将持续扩大东协市场腹地；台湾内部将优先并购消金较强的银行。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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