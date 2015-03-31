《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月31日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
*工商时报：
--因应大陆经济放缓、国际形势多变，可能让台资银行授信风险增加，金管会30日发布公文要求银行对海外、大陆授信限额管理系统需在六个月内建置完成，而对大型集团客户整体曝险控管系统也要在八个月内建置完成。
--马英九总统昨天在总统府召开临时国安高层会议，陆委会今天将提出参与亚投行的意向书，并请大陆国台办转予亚投行筹备处，正式表达台湾争取加入的意愿。
--台湾人寿 要并入金控，四组金控买家30日完成实地查核（D.D.），据了解即中信金 、兆丰金 、永丰金 及第一金 ，原本31日即应出价，但因大股东之一的台湾银行建议应更审慎，及部分买家也需要时间再次评估，因此出价日延到4月8日，预估4月中会揭晓得标金控。
*经济日报：
--台湾快制中心昨日揭幕，将协助海内外创业家运用台湾的制造力，快速做出〞梦想原型〞，由此还能协助代工业者有机会提早卡位全球创新产业链。昨天跨部会开出的目标是，年底前要媒合100个新创案，到台湾试量产。
--元大金控 将持续并购扩大规模，对外预定建置元大银行菲律宾子行，并伺机寻求并购当地银行机会；证券也将持续扩大东协市场腹地；台湾内部将优先并购消金较强的银行。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016