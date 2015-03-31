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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 08:42 BJT

表格：澳洲2月经季节调整后民间信贷较前月上升0.5%

路透悉尼3月31日 - 澳洲央行周二公布，2月经季节调整后民间部门
信贷较前月上升0.5%，房屋信贷较前月亦增长0.5%。
    
    以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：
    
                        2月       1月    较上年同期
    信贷总额           +0.5      +0.6      +6.2
    房屋信贷           +0.5      +0.6      +7.2
    个人信贷           -0.3      -0.1      +0.5
    企业信贷           +0.6      +0.8      +5.6(完)
    
      

 (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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