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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 08:39 BJT

《汇市简讯》澳元/美元持续承压，因澳央行可能在4月降息

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    * 澳元/美元走势再度疲软，因盘初出口商买需消退
    * 隔夜利率交换(OIS)暗示4月降息机率为71%
    * 巴克莱是最近一家把降息时间预估从5月提前到4月的机构
    * 鉴于不存在通胀问题，市场目前认为央行没有理由等待
    * 澳元/美元下一目标是0.7581，此为空头回补涨势的100%回档位
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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