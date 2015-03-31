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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 08:43 BJT

《交易视点》台湾今年升息机率低，观察中短券需求是否提高--群益金鼎证券

路透台北3月31日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，市场预期台湾今年升息机率降低，美国升息步调也将缓和，对债市杀伤力减弱，观察中短券投资需求是否提高，整体走势预料维持中性整理。10年券区间预估在1.50-1.56，五年券预估在0.97-1.03%。

IRS市场冷清，五年成交1.245%。(完) (整理 董永年; 审校 林高丽)
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