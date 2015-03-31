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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 08:51 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月31日

**上海证券报**

--2014年，保险业投资战绩满满。中国太保 以6.1%的总投资收益率摘得“状元”，新华保险 、中国人寿 、中国平安 分别以5.8%、5.36%和5.1%紧随其后。就整个行业而言，6.3%的投资收益率是近十年来的次高点，几乎仅次于之前大牛市时的鼎盛时期。

--保监会下发《保险公司资本保证金管理办法》（修订稿），公开征求意见，明确保险公司应当选择两家（含）以上商业银行作为资本保证金的存放银行。要求存放银行上年末净资产不少于200亿元人民币；与公司不具有关联方关系等。

**证券时报**

--基金年报陆续披露完毕，受益去年股债双牛，各类基金2014年赚取利润达到5,200亿元，创五年最高盈利水平。去年基金支付的管理费、托管费和交易佣金合计达到410亿元，较2013年增长7.41%。基金公司支付给渠道的客户服务费达50亿元，占基金管理费的16.76%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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