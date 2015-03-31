《中国报摘》--其他报纸重要消息3月31日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
**上海证券报**
--2014年，保险业投资战绩满满。中国太保 以6.1%的总投资收益率摘得“状元”，新华保险 、中国人寿 、中国平安 分别以5.8%、5.36%和5.1%紧随其后。就整个行业而言，6.3%的投资收益率是近十年来的次高点，几乎仅次于之前大牛市时的鼎盛时期。
--保监会下发《保险公司资本保证金管理办法》（修订稿），公开征求意见，明确保险公司应当选择两家（含）以上商业银行作为资本保证金的存放银行。要求存放银行上年末净资产不少于200亿元人民币；与公司不具有关联方关系等。
**证券时报**
--基金年报陆续披露完毕，受益去年股债双牛，各类基金2014年赚取利润达到5,200亿元，创五年最高盈利水平。去年基金支付的管理费、托管费和交易佣金合计达到410亿元，较2013年增长7.41%。基金公司支付给渠道的客户服务费达50亿元，占基金管理费的16.76%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016