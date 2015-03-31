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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 08:46 BJT

《交易视点》台债清明节前难有趋势，观望气氛料浓--元大宝来证

路透台北3月31日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美国公债市场短天期殖利率涨跌互见，较长天期则上扬，欧美股市翻多使公债需求较弱，殖利率走升但2月消费者支出略逊于预期，殖利率收敛升势。终场指标10年期公债 收在1.9610%，与前一交易日殖利率上扬1.3基点。

目前台湾货币政策中性偏宽松，清明假期前将随美债波动，在美国非农就业数据公布之前，加上公债殖利率已有一段跌幅，市场观望气氛浓厚，本周难有新趋势成型，以观察趋势为主，预估五年券104/6期 成交利率区间在0.95-1.05%，10年券104/5期 成交利率区间在1.50-1.60%。(完) (整理 董永年; 审校 曾祥进)
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