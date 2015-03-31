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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 08:53 BJT

中股业绩：国电电力去年净利降近四成，今年计划投资资金项目184亿元

路透上海3月31日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 周一公布年报，去年公司实现净利60.08亿元人民币，同比下降4.31%。今年公司发展目标是电源核准744.8万千瓦，投产578.75万千瓦，完成在建投资水电、风电等项目所需资金需求183.7亿元。

公司提出，今年公司将继续优化发展火电，切实抓好煤电基地、东南沿海、煤运通道、特高压外送电通道的重点项目开发，年内方家庄项目、蚌埠二期项目取得核准，全力推动上海庙、长滩和湖东项目列入国家外送电规划，积极拓展浙江温州、山东高密等项目。

年报显示，公司去年实现营收614.75亿元，同比下降7.29%；每股收益0.348元，分红预案为每10股派现1.5元，业绩下跌主要是公司上网电量同比降低，其中火电企业由于检修较多和部分小机组关停，上网电量同比下降；同时受三季度气温同比降低，市场需求下降影响，此外还与电价下调有关。

2014年，公司计划完成发电量1,871.44亿千瓦时，实际完成发电量1,790.22亿千瓦时。年发电量未完成年初计划数的原因，主要是公司火电机组2014年检修较多等。 截至2014年底，全国发电装机容量达到13.60亿千瓦，同比增长8.7%。

2015年公司计划完成发电量1,797.34亿千瓦时，完成供热量5,053万吉焦。此外，还将大力发展清洁能源，安全高效发展煤炭产业。公司并预计，2015年电力消费增速将比2014年有一定回升，预计全年全社会用电量5.74-5.80万亿千瓦时、同比增长4.0%-5.0%。

国电电力周一收报4.42元,过去一个月累计上涨14.51%。（完）

欲了解详情，请点选上海证交所网站（here） (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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