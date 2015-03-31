中股业绩：国电电力去年净利降近四成，今年计划投资资金项目184亿元

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透上海3月31日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 周一公布年报，去年公司实现净利60.08亿元人民币，同比下降4.31%。今年公司发展目标是电源核准744.8万千瓦，投产578.75万千瓦，完成在建投资水电、风电等项目所需资金需求183.7亿元。
公司提出，今年公司将继续优化发展火电，切实抓好煤电基地、东南沿海、煤运通道、特高压外送电通道的重点项目开发，年内方家庄项目、蚌埠二期项目取得核准，全力推动上海庙、长滩和湖东项目列入国家外送电规划，积极拓展浙江温州、山东高密等项目。
年报显示，公司去年实现营收614.75亿元，同比下降7.29%；每股收益0.348元，分红预案为每10股派现1.5元，业绩下跌主要是公司上网电量同比降低，其中火电企业由于检修较多和部分小机组关停，上网电量同比下降；同时受三季度气温同比降低，市场需求下降影响，此外还与电价下调有关。
2014年，公司计划完成发电量1,871.44亿千瓦时，实际完成发电量1,790.22亿千瓦时。年发电量未完成年初计划数的原因，主要是公司火电机组2014年检修较多等。 截至2014年底，全国发电装机容量达到13.60亿千瓦，同比增长8.7%。
2015年公司计划完成发电量1,797.34亿千瓦时，完成供热量5,053万吉焦。此外，还将大力发展清洁能源，安全高效发展煤炭产业。公司并预计，2015年电力消费增速将比2014年有一定回升，预计全年全社会用电量5.74-5.80万亿千瓦时、同比增长4.0%-5.0%。
国电电力周一收报4.42元,过去一个月累计上涨14.51%。（完）
欲了解详情，请点选上海证交所网站（here） (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016