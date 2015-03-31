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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 09:04 BJT

更新版 1-韩国经济：2月工业生产反弹速度快于预期，但基本趋势仍疲弱

韩国2月工业生产较上年同期下降4.7%，降幅大于分析师预估的下滑1.5%。

另外，韩国2月库存上升2.9%，较1月0.3%的升幅扩大；面对全球需求不均衡和国内消费迟缓的制造业者更加前途未卜。

为启动经济复苏，韩国央行自去年8月以来三次降息，基准利率已降至1.75%的历史最低水平。分析师主要分为两派，一派认为今年年底前央行将再降息一次，另一派认为利率将保持不变。

2月经季调的服务业产出较前月上升1.6%，为2012年2月以来最大增幅；1月修正后为下降0.6%。(完) (编译 许娜/杜明霞/王颖；审校 戴素萍/王兴亚/张若琪)
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