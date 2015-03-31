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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 09:01 BJT

香港个股：佳兆业股份暂停买卖，因延迟刊发2014年度业绩

路透香港3月31日 - 香港联交所表示，陷于财困的中国小型房地产商--佳兆业 股份周二暂停买卖，因公司将延迟刊发2014年度业绩，并将继续停牌至公司刊发去年度业绩前。

佳兆业计划今天召开董事会会议，以审议其去年度业绩。公司此前就重组境外债务的计划，未获债券持有人同意，其后并遭评级机构标准普尔降低评级至＂违约＂。

公司的声明称，延迟公布业绩乃由于公司的最新情况，包括现金流动资金状况，导致其核数师需更多时间及进行额外工作，以敲定对公司去年度的综合财务报表的审核。

停牌前，佳兆业周一收报1.56港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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