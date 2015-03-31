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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 09:00 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月31日

* 明报：

--去年内地汽车自主品牌共同遭遇销情走弱的困境，比亚迪 董事长王传福表示，公司传统燃油车销量按年跌两成，并录得轻微亏损，但不评论今年能否扭亏，但预计今年新能源车销售额可倍增。

* 苹果日报：

--光大控股 持有3.51%光大银行 权益，相当于市值约100亿元人民币，集团首席执行官陈爽表示，会配合母公司重组步伐，希望尽快处理出售，惟现时没有时间表。

* 星岛日报：

--海通证券 去年总负债上升167%。财务总监李础前认为升幅合理，与营运需要配合，而且短期债务比例已大幅减少。中期目标希望杠杆率控制在3至5倍之间，认为若低于3倍，将影响投资者回报。

--中石化炼化 财务总监贾益群表示，下调今年内地炼油新增定单量至400亿元人民币，按年下跌18.78%；但海外目标为25亿美元，按年增35.14%。因随着＂一带一路＂政策推行，公司对未来海外市场发展充满信心。

* 大公报：

--上实控股 副行政总裁周军期望，旗下新加坡上市的上实环境 今年内可完成安排相关水务业务来港作第二上市，又指虽然现阶段的条件尚未成熟，但强调进度一直未遇难度。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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