《香港报摘》--其他报纸重要消息3月31日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
* 明报：
--去年内地汽车自主品牌共同遭遇销情走弱的困境，比亚迪 董事长王传福表示，公司传统燃油车销量按年跌两成，并录得轻微亏损，但不评论今年能否扭亏，但预计今年新能源车销售额可倍增。
* 苹果日报：
--光大控股 持有3.51%光大银行 权益，相当于市值约100亿元人民币，集团首席执行官陈爽表示，会配合母公司重组步伐，希望尽快处理出售，惟现时没有时间表。
* 星岛日报：
--海通证券 去年总负债上升167%。财务总监李础前认为升幅合理，与营运需要配合，而且短期债务比例已大幅减少。中期目标希望杠杆率控制在3至5倍之间，认为若低于3倍，将影响投资者回报。
--中石化炼化 财务总监贾益群表示，下调今年内地炼油新增定单量至400亿元人民币，按年下跌18.78%；但海外目标为25亿美元，按年增35.14%。因随着＂一带一路＂政策推行，公司对未来海外市场发展充满信心。
* 大公报：
--上实控股 副行政总裁周军期望，旗下新加坡上市的上实环境 今年内可完成安排相关水务业务来港作第二上市，又指虽然现阶段的条件尚未成熟，但强调进度一直未遇难度。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016