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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 09:28 BJT

中国债市动态：10年国开收益率自高位小降心态仍谨慎，房产放松政策施压

路透上海3月31日 - 中国政府周一稍晚出台房地产放松政策，打压债市信心，银行间债市上日尾盘后现券收益率大涨，10年国开活跃券收益率攀至4.28%。周二早盘该券收益率一度回落4个基点(bp)至4.24%左右，但因谨慎心态未减，随后缩减跌幅。

利率互换(IRS)市场上，五年期品种稍早中间值在3.74%附近，较上日最后成交水平微涨。

上海一银行交易员表示，刚开盘时，国开行150205券 在4.24%左右成交，但随后被卖盘推回4.27%水平。

中国央行周一稍晚宣布，将购买第二套普通自住房申请商贷的最低首付款比例从之前的60%下调为不低于40%，公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部则同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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