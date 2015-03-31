修正-瑞士金融：瑞意银行成首家与美司法部达成涉税和解的瑞士银行业者

(更正：修改第四段错字，“打成和解”应为“达成和解”)

路透华盛顿/苏黎世3月30日 - 美国司法部周一称，瑞士私人银行瑞意银行(BSI SA)通过向美国司法部支付2.11亿美元罚金，免于因涉嫌涉税犯罪遭起诉，成为美国司法部自愿披露计划中首家达成不起诉协议的瑞士银行业者。

按照自愿披露计划，瑞士的银行须在接受调查之前，主动坦白美国相关未申报账户的跨境业务，以免遭起诉。

根据周一签署的这项不起诉协议，在截止2013年的数十年中，瑞意银行协助上千名美国客户在瑞士开设账户，并向税务机关隐瞒这些账户持有的资产和收入。作为协议的一部分，瑞意银行同意在任何相关刑事或民事诉讼中给予配合，并推出更好的管控措施。

预计将有众多瑞士银行业者也将随之达成和解。

瑞意银行母公司意大利Generali 表示，该公司已在2014年财报中为2.11亿美元罚金做出拨备，预计这些罚金不会对2015年业绩带来进一步重大影响。

和解协议将为Generali完成出售瑞意银行铺路。巴西投行BTG Pactual SA 7月时同意收购该行。

美国当局称，瑞意银行承认向美国客户发放了卡面上没有姓名的预付费借记卡，以帮助他们保密个人信息。

当局还表示，该行帮助美国客户创立“虚假公司”和信托，来掩饰他们的身份。

一份事实记录显示，有时候美国客户会使用暗语告诉银行“油箱要空了”，表示卡里需要更多现金。

瑞士金融市场监管局(FINMA) 周一在一份声明中称，瑞意银行违反了识别、限制和监控与美国客户相关风险的义务，为持有未申报资产的大量客户提供了服务。

FINMA称，希望各行都能逐一地“与司法部就需向美国纳税的美国客户相关的遗留问题达成和解”。

瑞意银行是瑞士最大的民间银行之一。据美国华盛顿律师Scott Michel，该银行的美国客户显然比自愿披露计划中的其它银行多，这是罚款金额较高的一个原因。Michel是代表自愿披露信息的银行及个人的律师。

Michel称，预计未来几个月，另外还有60或70家瑞士银行将与美国司法部达成类似和解。(完) (编译 刘秀红/王丽鑫；审校 徐文焰/张涛)