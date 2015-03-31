长江期货：中国期指量增价升多头热情再度被激发

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
以下内容节选自3月31日的《期货日报》：
周一股指期货呈现单边大幅上扬，主力合约IF1504较前一交易日收盘价上涨173.8点。盘末四份合约持仓量238425手，较前一交易日增加7345手。上周连续三日的振荡调整伴随着持仓量的连续下降。周一持仓量增加，期指单边走高，期现价差扩大，显示多方热情再度被激发，上周离场的多头资金重返市场。
周一，前20名席位在IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单161737手、卖单185376手。主力净空持仓量23639手，较前一交易日增加2405手。主力净空持仓量的增加主要由于在IF1504上空方增持力度超过多方。主力合约前20空方席位合计增持卖单5889手，前20多方席位合计增持买单3477手。虽然IF1504合约主力空方增仓力度较强，但并不宜直接解读为投资者对市场看空。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016