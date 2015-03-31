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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 09:08 BJT

长江期货：中国期指量增价升多头热情再度被激发

以下内容节选自3月31日的《期货日报》：

周一股指期货呈现单边大幅上扬，主力合约IF1504较前一交易日收盘价上涨173.8点。盘末四份合约持仓量238425手，较前一交易日增加7345手。上周连续三日的振荡调整伴随着持仓量的连续下降。周一持仓量增加，期指单边走高，期现价差扩大，显示多方热情再度被激发，上周离场的多头资金重返市场。

周一，前20名席位在IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单161737手、卖单185376手。主力净空持仓量23639手，较前一交易日增加2405手。主力净空持仓量的增加主要由于在IF1504上空方增持力度超过多方。主力合约前20空方席位合计增持卖单5889手，前20多方席位合计增持买单3477手。虽然IF1504合约主力空方增仓力度较强，但并不宜直接解读为投资者对市场看空。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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