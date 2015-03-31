芝加哥期市：乾旱天气担忧提振小麦触及一周高位，USDA报告受关注

中国经济：PPP条例正有序推进，最近一两个月可能公开征求意见--财政部官员
路透北京5月11日 - 中国财政部条法司副司长周劲松周四表示，ppp立法工作正有序推进，按照问题导向原则推进立法工作，进程符合预期；而正在推进的ppp条例最近一两个月可能会向社会公开征求意见。
近月玉米合约 下跌0.2%至3.93-3/4美元，上交易日上涨0.9%。
空头回补及对美国大平原天气乾燥的担忧，为小麦带来支撑力道，抵销了美国小麦出口欠佳和美元走强的影响。
市场焦点放在美国农业部(USDA)周二将公布的美国季度谷物库存和种植意向报告。
分析师预期，美国农户今年将扩大种植大豆、高梁等作物，但减少玉米种植面积。
分析师预期美国农业部将公布截至3月1日的小麦、玉米和大豆库存同比将增加。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 531.00 0.75 +0.14% +4.58% 508.35 60
CBOT玉米 393.75 -0.75 -0.19% +0.70% 387.98 61
CBOT大豆 967.00 -0.75 -0.08% -0.03% 988.95 39
CBOT稻米 $11.05 -$0.08 -0.67% +0.50% $10.82 57
美国原油 $48.33 -$0.35 -0.72% -1.10% $48.49 52
汇率
欧元/美元 $1.083 $0.000 -0.01% -0.51%
美元/澳元 0.766 0.001 +0.14% -1.11% (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/戴素萍 审校 王丽鑫/张若琪)
路透北京5月11日 - 中国财政部条法司副司长周劲松周四表示，ppp立法工作正有序推进，按照问题导向原则推进立法工作，进程符合预期；而正在推进的ppp条例最近一两个月可能会向社会公开征求意见。
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800