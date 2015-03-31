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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 09:17 BJT

芝加哥期市：乾旱天气担忧提振小麦触及一周高位，USDA报告受关注

近月玉米合约 下跌0.2%至3.93-3/4美元，上交易日上涨0.9%。

空头回补及对美国大平原天气乾燥的担忧，为小麦带来支撑力道，抵销了美国小麦出口欠佳和美元走强的影响。

市场焦点放在美国农业部(USDA)周二将公布的美国季度谷物库存和种植意向报告。

分析师预期，美国农户今年将扩大种植大豆、高梁等作物，但减少玉米种植面积。

分析师预期美国农业部将公布截至3月1日的小麦、玉米和大豆库存同比将增加。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 531.00 0.75 +0.14% +4.58% 508.35 60

CBOT玉米 393.75 -0.75 -0.19% +0.70% 387.98 61

CBOT大豆 967.00 -0.75 -0.08% -0.03% 988.95 39

CBOT稻米 $11.05 -$0.08 -0.67% +0.50% $10.82 57

美国原油 $48.33 -$0.35 -0.72% -1.10% $48.49 52

汇率

欧元/美元 $1.083 $0.000 -0.01% -0.51%

美元/澳元 0.766 0.001 +0.14% -1.11% (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/戴素萍 审校 王丽鑫/张若琪)
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